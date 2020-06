5 In Ludwigsburg hat ein Dachstuhl Feuer gefangen. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

In Ludwigsburg hat am Mittwochabend der Dachstuhl eines Hauses am Karlsplatz Feuer gefangen. Die Feuerwehr eilte mit zahlreichen Einsatzkräften an den Brandort. Verletzte gibt es keine.

Ludwigsburg - Aufregung und viel Blaulicht am Mittwochabend in Ludwigsburg. Dort ist nach Angaben der Polizei gegen 20:45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einem Haus am Karlsplatz ein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Die Feuerwehr eilte mit zahlreichen Einsatzkräften an den Brandort. Verletzt wurde laut Polizei niemand – Autofahrer sollen den Bereich derweil weiträumig umfahren.

Auf der Facebook-Seite der Polizei Ludwigsburg berichten User, dass die Rauchwolke kilometerweit zu sehen war.