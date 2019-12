Brand in Ludwigsburg

1 Die Feuerwehr musste in Ludwigsburg einen brennenden Opel löschen. Foto: dpa/Stefan Sauer

Unbekannte zünden in Ludwigsburg einen Mülleimer an. Was wahrscheinlich ein dummer Scherz war, könnte einen Autofahrer teuer zu stehen kommen – falls die Täter nicht geschnappt werden.

Ludwigsburg - Im Ludwigsburger Stadtteil Schösslesfeld ist ein Opel ausgebrannt. Das Feuer kommt den Autobesitzer teuer zu stehen, sollte die Suche nach dem Brandstifter ohne Erfolg bleiben. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr an der Grundschule in der Corneliusstraße einen Mülleimer angezündet – ein dummer Scherz. Vor allem für den Besitzer des Opels. Die Flammen griffen auf sein Fahrzeug über, das neben dem Mülleimer abgestellt war. Die Feuerwehr löschte den Brand.

An dem Opel entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Zeugen, die gesehen haben, wer die Mülltonne in Brand gesetzt hat oder etwas zur Aufklärung des Falls beitragen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0 71 41 / 18 9 zu melden.