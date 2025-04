4 Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es in Leonberg-Eltingen im Kreis Böblingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Was bislang bekannt ist.











Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leonberg-Eltingen (Kreis Böblingen) ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gekommen. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt.