Die Feuerwehr versucht am Dienstagmittag von mehreren Seiten, den Brand zu löschen. Ziel ist es, den Festsaal und den kleinen Saal zu retten.
Schon von weitem ist der Rauch zu erkennen: Die Filderhalle, das Leinfelder Veranstaltungs- und Kongresszentrum mit mehreren Sälen, steht am Dienstagmittag in Flammen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften ist an der Bahnhofstraße unterwegs. Das Gebiet rund um die Halle ist abgesperrt. Um 14 Uhr versucht die Feuerwehr, die Flammen von mehreren Seiten aus in den Griff zu bekommen. Baggerfahrer reißen mit den Schaufeln ihrer Fahrzeuge das Blechdach über dem Foyer der Halle ein. „Das Dach soll geöffnet werden, die Fassade wird abgetragen, damit wir auch an die Glutnester gelangen können“, sagt Carsten Ruick, der Pressesprecher der Feuerwehr in Leinfelden-Echterdingen unserer Zeitung. Die darunter liegende Holzkonstruktion sollte so Stück für Stück gelöscht werden.