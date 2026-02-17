Polizei und Feuerwehr verhinderten, dass ein Feuer aus einem brennenden Müllcontainer auf ein Haus übergreift. Das Gebiet rückt aufgrund von Vandalismus immer wieder in den Fokus.
Wieder einmal hat es am Wochenende gebrannt beim Gelände Neuer Markt in Leinfelden. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Brand eines Müllcontainers in der Straße Neuer Markt. Dabei wurden mehrere, nicht näher beschriebene Jugendliche erwähnt, die vom Tatort weggerannt seien. Eine Fahndung mehrerer Polizeistreifen blieb allerdings erfolglos. Die Feuerwehr ist mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückt und verhinderte so, dass das Feuer auf ein Gebäude übergreifen konnte. Es entstand aber ein Sachschaden an der Fassade des Gebäudes und dem Müllcontainer in Höhe von etwa 7000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.