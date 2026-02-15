Brand in Kornwestheimer Schule: „Jemand wollte großen Schaden anrichten“ - steckt Vandalismus-Serie dahinter?

Wer stieg am Samstagabend durch ein Fenster in eine Schule in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ein und legte mehrere Brände? Die Polizei ermittelt.

Noch steht die Polizei vor einem Rätsel – doch eins steht fest: Brandstifter waren am Werk, als es in der Kornwestheimer Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule am Samstag gegen 21.40 Uhr zu einem Feuer mit gleich mehreren Brandherden kam. Nur dem beherzten Eingreifen der Kornwestheimer Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Schaden nicht noch größer ausfiel.

Kommandant Matthias Häußler hat mit seinen Feuerwehrleuten beim Schulbrand viel zu tun gehabt. Foto: Archiv (Peter Mann) Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Haus, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Anschließend drangen sie ins zweite Obergeschoss vor, wo sie an drei Stellen Feuer legten, berichtet der Kornwestheimer Feuerwehrkommandant Matthias Häußler. „Das war kein Mülleimerbrand, der unabsichtlich größer würde – hier wollte jemand großen Schaden anrichten.“

Der Kornwestheimer Wehr gelang es laut Häußler schnell, die einzelnen Brände unter Kontrolle zu bringen. „Ein Lagerraum brannte aber komplett aus“, erklärt der Kommandant. Drei Klassenzimmer seien durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach dem Löschvorgang habe man noch die anderen der insgesamt rund 50 Räume im Schulgebäude durchsucht und das Gebäude gelüftet. Hinweise auf Verletzte gab es nicht.

Neben der Feuerwehr waren unter anderem mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Rettungswagen sowie Oberbürgermeister Nico Lauxmann und Schulleiterin Petra Dorenkamp vor Ort. Die Schule war in den vergangenen Monaten öfter von Vandalismus betroffen. So wurden am 30. Januar Reifen von Fahrrädern vor der Schule zerstochen.

Vandalismus ist in Kornwestheim immer wieder ein Problem

Die Polizei ging in einer ersten Einschätzung von jugendlichen Straftätern aus. In der Woche zuvor warfen junge Leute Kondome, die mit Farbe befüllt worden waren, in eine Sporthalle. Einen Tag später warfen Täter Eier gegen die Wand der Sporthalle. Auch wurden Fahrräder mit Eiern und Sofortkleber verschmiert.

Vandalismus ist in Kornwestheim immer wieder ein Problem. So wurde im Dezember 2024 am Stadtparksee, wenige Meter von den aktuellen Tatorten entfernt, die frisch aufgestellte Lurchi-Figur aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Im Mai 2024 schloss die ebenfalls in dem Bereich gelegene Stadtbücherei für mehrere Stunden täglich, weil es dort zu Vandalismus durch Jugendliche gekommen war.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Zum jüngsten Brandfall hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen übernommen. Ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Beteiligte handelt, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen. Auch zu möglichen Motiven liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Samstagabend im Bereich der Schule verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0800/1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.