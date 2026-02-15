Brand in Kornwestheimer Schule: „Jemand wollte großen Schaden anrichten“ - steckt Vandalismus-Serie dahinter?

Wer stieg am Samstagabend durch ein Fenster in eine Schule in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ein und legte mehrere Brände? Die Polizei ermittelt.
Noch steht die Polizei vor einem Rätsel – doch eins steht fest: Brandstifter waren am Werk, als es in der Kornwestheimer Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule am Samstag gegen 21.40 Uhr zu einem Feuer mit gleich mehreren Brandherden kam. Nur dem beherzten Eingreifen der Kornwestheimer Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Schaden nicht noch größer ausfiel.