Brand in Kornwestheim

1 Mit 26 Einsatzkräften ist die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag in Kornwestheim ausgerückt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

In der Wohnung einer 26-Jährigen in Kornwestheim fängt die Waschmaschine Feuer. Die Feuerwehr rückt deshalb Mitten in der Nacht aus und rettet die Frau und ihr Haustier.















Die Feuerwehr hat in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine Frau und ihre Katze von ihrem Balkon gerettet. In der Wohnung der 26-Jährigen war wohl aufgrund eines technischen Defekts die Waschmaschine in Brand geraten. Um kurz vor Mitternacht löste deshalb der Rauchmelder im Bad aus, die Frau flüchtete sich mit ihrer Katze ins Freie und setzte einen Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr rettete die 26-Jährige und ihr Haustier mit einer Drehleiter.

Die Flammen hatten die 26 Wehrleute ebenfalls zügig gelöscht, dennoch entstand im Badezimmer ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Die Frau kam vorsorglich ins Krankenhaus. Auf die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte das Feuer keine Auswirkungen. Sie konnten in ihren Wohnungen bleiben.