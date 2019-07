Feuer richtet großen Schaden in Schrebergartenanlage an

Brand in Kornwestheim

5 Bei dem Brand wurden mehrere Gartenhäuschen komplett zerstört. Foto: 7aktuell

Ein Feuer in einer Schrebergartenanlage in Kornwestheim breitet sich rasant aus. Die Flammen zerstören mehrere Gartenhäuser. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Kornwestheim - In einer Schrebergartensiedlung in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist es am späten Mittwochabend zu einem Brand gekommen. Ein komplettes Gartengrundstück brannte dabei ab. Durch die Trockenheit haben sich die Flammen rasendschnell ausgebreitet. Die Feuerwehr hatte mit den Löscharbeiten zu kämpfen.

Wie die Polizei berichtet, meldeten mehrere Anwohner gegen 23.06 Uhr das Feuer in der Schrebergartensiedlung „altes Wehrmachtsstadion“ im Oßweiler Weg. Beim Eintreffen der Streife stand ein komplettes Gartengrundstück in Brand. Die Flammen ragten geschätzt zehn Meter hoch in den Himmel.

Feuer breitete sich rasant aus

Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse konnte die Feuerwehr nur über Umwege zum Brandort gelangen. Zudem musste sie einen kilometerlangen Schlauchweg auslegen, bevor sie eine stabile Wasserversorgung herstellen konnte. Wegen der Trockenheit dehnte sich das Feuer auf vier Gartengrundstücke mit einer Gesamtfläche von 300 Quadratmetern aus.

Zwei Gartenhütten wurden durch die Flammen völlig zerstört. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.