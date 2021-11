1 Die Feuerwehr rückte Sonntagnacht zu einem Brand in Kornwestheim aus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stephan Jansen

Sonntagnacht bricht in einem Mehrfamilienhaus in Kornwestheim ein Feuer aus. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand bis auf Weiteres unbewohnbar.















Kornwestheim - In der Nacht auf Sonntag, kurz nach 0.30 Uhr, ist in einem Mehrparteienhaus in der Ludwig-Herr-Straße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, hatte die 44-jährige Mieterin zunächst selbst erfolglos versucht das Feuer zu löschen. Anschließend alarmierte sie die restlichen Bewohner des Hauses. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache für das Feuer muss nun ermittelt werden. Die betroffene Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Drei Bewohner des Hauses klagten über Atemwegsbeschwerden, die 44-jährige Mieterin erlitt beim Löschversuch leichte Verbrennungen an den Händen. Vor Ort waren 21 Kräfte der Feuerwehr, zwei Polizeistreifen sowie ein Rettungswagen.