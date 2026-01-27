Brand in Kornwestheim: Brand in Lagerhalle – Lackiererei komplett zerstört

1 Vermutlich hatte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Brand in einer Lagerhalle in Kornwestheim ausgerückt. Das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte hat wohl Schlimmeres verhindert.











Link kopiert



Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Brand in einer Lagerhalle in Kornwestheim ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer in der Enzstraße gegen 17.10 Uhr per Notruf gemeldet worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung fest. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer in der Halle rasch gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Wohngebäude verhindert werden.