1 Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner eine brennende Markise bereits vom Balkon geworfen. Foto: dpa/Daniel Vogl

In einem Mehrfamilienhaus in Korntal-Münchingen hat es am Sonntagabend, 12. Januar, einen Brand gegeben. Anwohner konnten Schlimmeres verhindern.











Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Korntal-Münchingen ist die Feuerwehr am Sonntagabend ausgerückt Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer gegen 19.30 Uhr gemeldet.