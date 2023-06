1 In Kirchheim/Teck bricht am Dienstag in einem Dachstuhl ein Feuer aus. Foto: SDMG/Woelfl

Am Dienstag gerät in Kirchheim/Teck im Kreis Esslingen ein Dachstuhl in Brand. Das Gebäude wird evakuiert. Die Polizei geht davon aus, dass ein im Freien angezündetes Feuer die Brandursache sein könnte.









Beim Brand eines Wohnhauses in Kirchheim/Teck ist am Dienstagnachmittag ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 200 000 Euro entstanden. Nach den Angaben war der Brand gegen 14 Uhr in dem dreistöckigen Gebäude in der Plochinger Straße gemeldet worden. Daraufhin rückte die Kirchheimer Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften der Abteilungen Stadtmitte, Ötlingen, Jesingen und Nabern aus, heißt es weiter. Dennoch konnte laut Polizei nicht verhindert werden, dass der Dachstuhl komplett zerstört wurde. Verletzt worden sei niemand. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Sieben Bewohner wurden laut Polizei von der Stadt Kirchheim anderweitig untergebracht.