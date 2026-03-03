Brand in Kernen: Unbekannte zünden Wahlplakat in Stetten an – Hecke fängt Feuer

Mitten in der Nacht brennt in der Schloßstraße in Kernen-Stettten ein Wahlplakat – die Flammen greifen auf eine Hecke über. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
Es ist kurz nach ein Uhr nachts, die Schloßstraße in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) liegt im Dunkeln. Da brennt plötzlich nicht nur die Debatte, sondern ein Wahlplakat. Unbekannte zünden es an. Das Plakat stürzt, fällt in eine Hecke – und setzt sie gleich mit in Brand. Zurück bleibt verkohltes Grün und ein Schaden von mehreren hundert Euro.