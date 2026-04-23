Brand in Karlsruhe: Autotransporter steht in Flammen – rund 150.000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf zwei weitere Fahrzeuge und das Zugfahrzeug übergriffen (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

Nach dem nächtlichen Brand eines Autotransporters in Karlsruhe ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Der Schaden liegt bei rund 150.000 Euro.











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Ein Autotransporter und zwei Minivans sind in Karlsruhe in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es entstand ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro. Ein Passant bemerkte den brennenden Transporter und rief den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die beiden Fahrzeuge bereits in Vollbrand, das Feuer hatte den Anhänger des Transporters stark beschädigt.