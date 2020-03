Garage in Flammen: Drei Autos beschädigt

Brand in Ingersheim

1 Gegen 4.30 Uhr haben Anwohner die Polizei alarmiert Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem Brand in Großingersheim ist ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Er hätte noch höher ausfallen können.

Ingersheim - Bei einem Brand in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) ist am frühen Dienstagmorgen ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Das Feuer war der Polizei gegen 4.30 Uhr von Anwohnern des Christian-Härle-Wegs gemeldet worden, wo es in einem Garagenkomplex für drei Fahrzeuge ausgebrochen war. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sie auf die Autos übergriffen. Beschädigt wurden trotzdem: Im Lack gibt es Brandblasen.