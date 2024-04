Brand auf Recyclinghof in Holzgerlingen

1 Die Holzgerlinger Feuerwehr war am Donnerstagmittag im Einsatz. Foto: SDMG/ Dettenmeyer

In Holzgerlingen ist ein Feuer in einer Halle auf dem Wertstoffhof ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte einen größeren Schaden verhindern.











Link kopiert



Holzgerlinger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstag zu einer Halle des Wertstoffhofs in der Rudolf-Diesel-Straße ausgerückt, in der es brannte.