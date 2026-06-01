Brand in Herrenberg: Zigarette setzt Holzfassade in Brand

1 Die Feuerwehr konnte den Brand in der Badgasse unter Kontrolle bringen. Foto: SDMG

Eine unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe führt zu einer Beinahe-Katastrophe in Herrenberg. Die Feuerwehr kann ein Ausbreiten der Flammen verhindern.











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Ein Brand an einem Wohnhaus in der Badgasse in Herrenberg hat am Samstag gegen 11.15 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Ein Bewohner des Wohnhauses hatte mutmaßlich eine gerauchte Zigarette unsachgemäß entsorgt, berichtet die Polizei. Dadurch geriet ein Tisch auf der Terrasse in Brand. Das Feuer griff auf die Holzfassade des Gebäudes und später auf das Gebälk des Wohnhauses über.