Am Freitag gegen 17:45 Uhr ist es nach Polizeiangaben auf dem Gelände einer metallverarbeitenden Firma im Industriegebiet von Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem Brand gekommen. In einer galvanischen Anlage auf dem Firmengelände sei ein unkontrolliertes Feuer in den Schmelzöfen ausgebrochen, wodurch in der Folge der Kamin und zwei Arbeitsmaschinen ebenfalls in Brand gerieten. Die Freiwilligen Feuerwehren Hemmingen, Korntal-Münchingen, Ditzingen, Ludwigsburg, der Gefahrgutzug Asperg sowie der Rettungsdienst waren mit über hundert Kräften im Einsatz. Dabei konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.