Brand in Heidelberg: Scheune in Flammen – etwa 170.000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Reichwein

Eine Scheune gerät in der Nacht in Brand. Die Feuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser. Dennoch ist der Schaden hoch.











Beim Brand einer Scheune in Heidelberg ist ein Schaden von rund 170.000 Euro entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff auf direkt daneben stehende Bäume über. Es beschädigte den Angaben zufolge zudem zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Autos sowie drei in und an der Scheune abgestellte Motorräder.