Brand in Großerlach: Heiße Asche verursacht Feuer an Ferienhaus

Vermutlich hat heiße Asche, die falsch entsorgt wurde, am Mittwochvormittag Mülleimer in Großerlach in Brand gesteckt. Danach griff das Feuer auf einen Carport eines Ferienhauses über.











Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Mittwochvormittag zu einem Brand an einem Ferienhaus an der Großerlacher Steinstraße ausrücken. Nach Informationen der Polizei gerieten dort, mutmaßlich durch falsch entsorgte Asche, die Mülleimer an dem Gebäude in Brand. Das Feuer griff anschließend auch auf den angebauten Carport über. Da die Gäste bereits abgereist waren, war das Haus zum Zeitpunkt des Brandes nicht bewohnt.