Brand in Großaspach

Ein Dachstuhl fängt in der Nacht zum Sonntag in Großaspach Feuer. Bei dem Brand wird ein 17-Jähriger schwer verletzt und es entsteht hoher Sachschaden.

Großaspach - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in der Backnanger Straße in Großaspach (Rems-Murr-Kreis) ist ein 17-jähriger Bewohner schwer verletzt worden.

Wie die Polizei meldet, kam es gegen 3.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Feuer. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten bevor die Feuerwehr eintraf. Zur Sicherheit wurden auch die Bewohner der umliegenden Gebäude aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen.

Es entstand Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro

Die Feuerwehr, die mit 33 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort war, konnte verhindern, dass die Flammen auf die umstehenden Gebäude übergriffen. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich weiträumig ab. Der Rettungsdienst war mit acht Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Der schwer verletzte 17-Jährige wurde in Krankenhaus gebracht. Das betroffene Gebäude wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Gegen 6.30 Uhr konnten alle Einsatzkräfte die Örtlichkeit verlasen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.