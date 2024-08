Brand in Gerlinger Postfiliale: Hat der Ladenbesitzer das Feuer gelegt?

1 Nach dem Brand: Die Postfiliale in der Schulstraße. Foto: KS-Images.de//Andreas Rometsch

Anfang August ist in der Postfiliale in der Gerlinger Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Nun nimmt die Polizei den Eigentümer ins Visier.











Nachdem die Polizei nach dem Feuer am Abend des 5. August in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Gerlinger Ortsmitte zunächst einen technischen Defekt als Brandursache in Betracht gezogen hatte, verfolgen die Beamten nun eine ganz andere Spur: Im Zuge der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei des Präsidiums Ludwigsburg habe sich eine Wendung ergeben, heißt es am Donnerstagvormittag. „Es erhärtete sich der Tatverdacht wegen besonders schwerer Brandstiftung und Unterschlagung gegen den 46-jährigen Besitzer des Geschäfts, in dem der Brand ausgebrochen war.“ Möglicherweise hat der Eigentümer die Postfiliale in der Schulstraße also selbst in Brand gesteckt.