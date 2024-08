1 Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Samstag im Kreis Böblingen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

In Gärtringen-Rohrau bricht in einer Lagerhalle ein Feuer aus. Dort stehen auch wertvolle Karossen – die Feuerwehr ist schnell vor Ort.











In Gärtringen-Rohrau (Kreis Böblingen) hat am Freitagabend eine Lagerhalle gebrannt, in der Oldtimer stehen. Der Notruf ging gegen 21.30 Uhr ein, die Feuerwehr rückte in die Nissleswiesen aus – und konnte schlimmeres verhindern.