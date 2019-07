Brand in Freiberg am Neckar

1 Am Hintereingang der Schule zündeten die Täter den Baumstamm an. Foto:

Vor dem Hintereingang der Gemeinschaftsschule geht ein Baum in Flammen auf. Eigentlich war er für den Werkunterricht vorgesehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Freiberg am Neckar - Auf dem Schulhof der Oscar-Paret-Schule in Freiberg waren am Sonntagabend Zündler am Werk. Wie die Polizei mitteilte, zündeten die unbekannten Täter einen Baumstamm an, der eigentlich für den Werkunterricht vorgesehen war. Das Feuer vor dem Hintereingang der Schule wurde gegen 22.15 Uhr bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei sucht nach Zeugen, diese können sich melden unter der Rufnummer 07141 /64 37 80.