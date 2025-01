1 Das Feuer brach laut der Feuerwehr im ersten Obergeschoss aus. Foto: KS-Images

Am Dienstagabend brennt es in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Feuerbach. Für zwei Personen, die in der Wohnung gefunden wurden, in der es brannte, kam jede Hilfe zu spät.











Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Mittwoch nach einem Einsatz den Tod zweier Menschen gemeldet. Sie starben in einem Haus an der Feuerbacher-Tal-Straße, in dem am Abend ein Feuer ausgebrochen war. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.