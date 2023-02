Brand in Feuerbach löst Großeinsatz aus

Ein Brand in einem Haus am Wilhelm-Geiger-Platz in Feuerbach sorgt zurzeit für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Zwei Personen wurden aus dem betroffenen Haus gerettet, eine Person wurde festgenommen.









Wegen eines Brandes befinden sich Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot am Wilhelm-Geiger-Platz in Stuttgart-Feuerbach im Einsatz. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden zwei Personen verletzt, eine weitere sei festgenommen worden. Der Wilhelm-Geiger-Platz ist momentan weiträumig abgesperrt (Stand: 16 Uhr).

Wie die Polizei berichtet, waren Feuerwehrleute gegen 14.30 Uhr auf der Rückfahrt von einem Einsatz, als sie am Wilhelm-Geiger-Platz Rauch aus einem Gebäude dringen sahen. Außerdem befand sich ein Mann mit einem Messer im Bereich des Eingangs des betroffenen Gebäudes.

Alarmierte Polizeibeamte sprachen den Mann daraufhin an und nahmen ihn fest. Die Feuerwehr löschte den Brand und retteten einen Mann sowie eine Frau aus der Brandwohnung. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Der Wilhelm-Geiger-Platz ist derzeit gesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Brand und dem Festgenommenen gibt, ist derzeit noch unklar. Wie lange der Einsatz und somit die Sperrung des Wilhelm-Geiger-Platzes noch andauert, kann die Polizei ebenfalls noch nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.