Brand in Fellbach-Schmiden: Defekter Kühlschrank löst Feuer aus – Bewohner verhindern Schlimmeres

Kurz vor Tagesanbruch rücken 55 Einsatzkräfte in der Meißner Straße in Fellbach-Schmiden an. Was den Brand auslöste und wie die Bewohner reagierten.

Vermutlich ein technischer Defekt an einem Kühlschrank hat am Donnerstagmorgen in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) für einen Schreck in den frühen Morgenstunden gesorgt. Gegen 4.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Meißner Straße gerufen, nachdem Rauch aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses gedrungen war, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ein angespanntes Bild: Rauch hatte sich bereits im Dachgeschoss ausgebreitet. Ein offenes Feuer konnten die Feuerwehrleute jedoch nicht mehr feststellen. Den Bewohnern war es gelungen, den Brand selbstständig mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen und so eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Nach ersten Erkenntnissen löste ein technischer Defekt an einem Kühlschrank das Feuer aus. Trotz des raschen Handelns der Bewohner entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Für die Feuerwehr bedeutete der Einsatz dennoch einen größeren Kräfteansatz: Insgesamt rückten 55 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen zur Meißner Straße aus, um die Lage zu kontrollieren und mögliche Gefahren auszuschließen.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an. Nach derzeitigem Stand gehen die Behörden von einem technischen Defekt als Brandursache aus.