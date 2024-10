1 Eine Stunde waren die Feuerwehrleute in Fellbach mit dem Löschen beschäftigt. Foto: Alexander Ernst (Feuerwehr Fellbach)

Spektakulärer und aufsehenerregender Feuerwehreinsatz, nachdem ein Lkw-Fahrer seine Ladung auf die Straße kippt: Die Löscharbeiten gestalten sich komplex.











Link kopiert



Gemeldet wurde der freiwilligen Feuerwehr am frühen Samstagvormittag zunächst zwar nur ein „Kleinstbrand“ – der allerdings hatte es in sich: Einen spektakulären Anblick lieferten den morgendlichen Autofahrern wie auch Fußgängern die Flammen in der Waiblinger Straße in Fellbach.