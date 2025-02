1 Die Feuerwehr musste nach Schmiden ausrücken. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Feuerwehr wird am Freitagnachmittag zu einem Brand nach Fellbach-Schmiden gerufen: Auf einem Parkplatz brennt ein Volvo.











Die Feuerwehr in Fellbach musste am Freitag gegen 17.15 Uhr zu einem Brand in die Hohenzollernstraße in den Fellbacher Stadtteil Schmiden (Rems-Murr-Kreis) ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, geriet auf einem Parkplatz ein Volvo, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Ein neben dem Volvo geparkter Ford wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.