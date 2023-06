1 Starke Rauchentwicklung über Esslingen-Zell Foto: SDMG/ Schulz

In der Nacht auf Sonntag ist ein Feuer in einem Entsorgungsunternehmen in Esslingen-Zell ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Bürger per Rundfunk gewarnt.









In der Nacht zum Sonntag ist ein Feuer in einem Entsorgungsunternehmen im Entennest in Esslingen-Zell ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Passanten gegen 22.55 Uhr brennenden Müll auf dem Gelände des Recyclingbetriebes entdeckt und über den Notruf die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Esslingen verständigt.