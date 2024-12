8 Die Feuerwehr rückte in der Nacht nach Berkheim aus und konnte offenbar schlimmeres verhindern. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

In der Nacht zum Freitag kam es in Esslingen-Berkheim zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Ersten Informationen zufolge wurden alle Bewohner unverletzt evakuiert.











In einem Mehrfamilienhaus in Esslingen-Berkheim kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Feuer in einer Wohnung im dritten Stock. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden die Rettungskräfte gegen Mitternacht alarmiert.