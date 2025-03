Brand in Esslingen

1 In einem Wohnhaus in Esslingen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Foto: SDMG/Kohls

Im Esslinger Stadtteil Kimmichsweiler bricht am Donnerstagabend ein Feuer in einem Haus aus. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften aus.











Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 18.08 Uhr in die Straße Kimmichsweilersteige nach Esslingen ausgerückt. In einem Wohnhaus dort war ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.