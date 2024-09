1 In Erfurt warf ein Mann von einem Dach aus mit einem Brett nach einigen Feuerwehrmännern. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Schutt

In einem früheren Schlachthof in Erfurt bricht nach dem Anzünden von Unrat ein Brand aus. Die Feuerwehrleute eilen herbei. Doch dann fliegen plötzlich Gegenstände auf sie.











Ein 40-Jähriger hat in Erfurt Feuerwehrleute beim Löschen eines Brandes angegriffen. Die Kameraden mussten in der Nacht zu Donnerstag ausrücken, nachdem Unbekannte in einer leer stehenden Lagerhalle auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofs in Erfurt Unrat entzündet hatten, wie die Polizei mitteilte.