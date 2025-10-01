Brand in Einfamilienhaus: Streit um Vaterschaft bei Tochter führte zu Eskalation mit zwei Toten in München

Hinter der Wiesn-Drohung steckt laut Polizei ein Familienstreit um Vaterschaft. Der Täter soll dem Institut Bestechung vorgeworfen und sich mit dem Ergebnis nicht abgefunden haben.
Hintergrund der Bedrohung des Münchner Oktoberfests und der Brandlegung mit zwei Toten ist offenbar eine Auseinandersetzung des 57 Jahre alten Tatverdächtigen um die Vaterschaft seiner 21 Jahre alten Tochter gewesen. Der Mann habe in einer Petition zum bayerischen Landtag dem Institut, das seine Vaterschaft der Tochter bestätigt habe, Bestechlichkeit vorgeworfen, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in München vor Journalisten zur Motivlage. Dies sei der einzige Eintrag bei den Behörden zu dem Mann.