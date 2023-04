Brand in Dürnau im Kreis Göppingen

Ein Dachstuhl und eine Photovoltaikanlage geraten am Mittwoch in Dürnau in Brand. Verletzt wird niemand, doch es entsteht hoher Schaden.









Beim Brand eines Dachstuhls und einer Photovoltaikanlage in Dürnau (Kreis Göppingen) ist am Mittwochnachmittag ein Sachschade in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden. Der Dachstuhl brannte komplett aus, das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Wie die Polizei meldet, wurde die Feuerwehr kurz nach 16 Uhr zu dem Brand in der Blumenstraße gerufen. In dem Reihenendhaus brannten der Dachstuhl sowie eine Photovoltaikanlage. Die Bewohner hatten das Gebäude glücklicherweise rechtzeitig verlassen, auch die Menschen in den angebauten Reihenhäusern konnten rechtzeitig durch die Einsatzkräfte evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf die Nachbargebäude übergriff. Gegen 18.20 Uhr war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Defekt an der Photovoltaikanlage oder deren Leitungen ursächlich für den Brand sein. Die Feuerwehren aus Göppingen, Gammelshausen und Dürnau waren mit 50 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Auch der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk Göppingen waren an dem Einsatz beteiligt.