Küche geht beim Kochen in Flammen auf

Brand in Ditzingen

1 33 Feuerwehrleute waren in Ditzingen im Einsatz. Foto: privat/Andreas Rometsch

Ein 78-Jähriger aus dem Kreis Ludwigsburg ist beim Kochen kurz unaufmerksam, schon steht die halbe Küche in Flammen. Selbst schafft der Senior es nicht, den Brand zu löschen.















Ein 78-Jähriger aus Ditzingen(Kreis Ludwigsburg), der sich nur eine Mahlzeit zubereiten wollte, hat am Montagabend dabei seine Küche in Brand gesetzt. Der Senior kam mit leichten Verletzungen davon, die Polizei beziffert den Schaden auf rund 15 000 Euro.

Flammen greifen auf die Möbel über

Der Mann hatte gegen 19.15 Uhr in seiner Wohnung in der Ditzenbrunner Straße den Herd wohl kurz aus den Augen gelassen, sodass Gegenstände, die in der Nähe lagen, Feuer fingen. Die Flammen griffen anschließend auf das Mobiliar über. Der 78-Jährige versuchte noch mit Wasser selbst zu löschen – ohne Erfolg. Das erledigten schließlich 33 Wehrkräfte aus Ditzingen.