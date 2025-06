1 Brand in Ditzingen: Die Feuerwehr beseitigt letzte Glutnester. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Kurz vor Feierabend haben Handwerker auf einer Baustelle ein Feuer entdeckt. Mit Wassereimern verhindern sie Schlimmeres.











Einen größeren Brand haben aufmerksame Handwerker auf einer Baustelle in der Gerlinger Straße in Ditzingen verhindert. Wie die Ditzinger Feuerwehr mitteilt, hatten die Handwerker am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem abschließenden Kontrollgang kurz vor Feierabend das Feuer an der Holzfassade des Neubaus in der Kernstadt entdeckt.