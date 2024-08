Brand in der Tiefgarage des SI-Centrums

1 Das Parkhaus P3 wurde bei dem Brand stark beschädigt. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Am Freitagabend gerät ein Auto in der Tiefgarage des SI-Centrums in Brand. Die Polizei schätzt, dass sich der Schaden auf einen niedrigen siebenstelligen Bereich beläuft. Das Parkhaus ist derweil wieder teilweise geöffnet.











Nach einem Brand in der Tiefgarage des SI-Centrums in Stuttgart-Möhringen am Freitagnachmittag gibt es nun erste Angaben zur Schadenshöhe und dem Zustand der Tiefgarage.