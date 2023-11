Brand in der Stuttgarter Innenstadt: Wieder Mülltonnen angezündet – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Innenstadt offenbar zwei Mülltonnen angezündet. Anwohner alarmierten gegen 3.15 Uhr die Feuerwehr, da sie in einem Hinterhof an der Sophienstraße Feuer bemerkten. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle, es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Drei Autos beschädigt

In den vergangenen Wochen wurde die Feuerwehr vermehrt zu solchen Bränden gerufen. Am 13. November stand an der Schwabstraße in Stuttgart-West eine Mülltonne in Flammen. Sechs Tage zuvor brannten an der Varnbülerstraße und der Friedrich-Ebert-Straße in Stuttgart-Nord gleich mehrere Tonnen. Ende des letzten Monats musste die Feuerwehr zweimal in die Hauptstätter Straße in Stuttgart-Süd ausrücken: Am 31. Oktober brannte ein Müllunterstand, dabei wurden drei Autos und eine Hauswand beschädigt, vier Tage zuvor stand eine Grüne Tonne in Flammen. Am 29. Oktober zündeten Unbekannte offenbar einen Zeitungsstapel in der Forststraße im Westen an. Auch in den anderen Fällen geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise werden unter Telefon 0711 / 8990 - 5778 erbeten.