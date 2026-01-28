Brand in Denkendorf: Wohnhaus nach Feuer unbewohnbar – 500 000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in Denkendorf gerufen worden. Foto: .de/Alexander Hald

Ein Brand in Denkendorf macht ein Wohnhaus unbewohnbar und verursacht 500 000 Euro Schaden. Auch benachbarte Häuser wurden evakuiert.











Zum Brand eines Wohnhauses sind die Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen in die Klingenstraße in Denkendorf gerufen worden. Gegen vier Uhr waren die Einsatzleitstellen von Nachbarn alarmiert worden, weil sie starken Rauch und Flammen aus dem Gebäude bemerkt hatten. Als die Feuerwehr mit elf Fahrzeugen und 56 Feuerwehrleuten anrückte, stand das Obergeschoss der Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand.