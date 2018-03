Brand in den USA Katze rettet ihren Besitzern das Leben

Von red/AP 09. März 2018 - 19:44 Uhr

Eine Katze hat in den USA offenbar ihren Besitzern das Leben gerettet (Symbolbild). Foto: dpa

Bei einem schweren Brand im US-Bundesstaat Pennsylvania konnten die Bewohner eines Hauses offenbar gerettet werden, weil sie durch ihre Katze geweckt worden waren.

McKeesport - Eine Katze hat bei einem Brand in einem Haus in Pennsylvania ihren Besitzern offenbar das Leben gerettet. Das Haus in McKeesport südlich der Stadt Pittsburgh, in dessen Dachboden das Feuer in der Nacht zum Freitag offenbar ausgebrochen war, habe keine Rauchmelder gehabt, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef Tom Perciavalle dem Fernsehsender WTAE-TV. Die Katze soll aber das dort schlafende Paar geweckt haben.

Das Innere des Hauses wurde bei dem Brand zerstört. Das Rote Kreuz half der Familie, eine Unterkunft zu finden. Die Brandursache war am Freitag noch nicht bekannt.