Brand in Crans-Montana: Schweiz reagiert beschwichtigend nach Kritik aus Rom

Nach der Brandkatastrophe in der Schweiz ist Club-Betreiber Moretti unter Auflagen auf freiem Fuß. Italien zeigte sich «empört». Der Schweizer Bundespräsident reagiert auf die scharfe Kritik.
Mailand - Nach der Kritik von Italiens Regierung an der Aufhebung der Untersuchungshaft für den Besitzer der Bar in Crans-Montana, in der bei einem Brand 40 Menschen ums Leben kamen, reagiert die Schweiz beschwichtigend. "Wir können die Empörung natürlich verstehen", sagte der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".