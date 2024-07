Brand in Bürgfeldschule in Welzheim

7 Das Feuer hat weite Teile des Schulgebäudes zerstört. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Am späten Montagabend bricht ein Feuer an der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.











Zu einem Brand am Gebäude der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist es am Montagabend gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach um kurz vor 21 Uhr ein Feuer aus.