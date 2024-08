Möbelgeschäft in Einkaufszentrum mit Tierhandlung gerät in Flammen

1 Die Feuerwehr konnte den Brand in der Zwischenzeit löschen. (Symbolbild) Foto: imago/Martin Wagner

In einem Einkaufszentrum in Bruchsal brennt am Donnerstagmorgen ein Möbelgeschäft. In dem Gebäudekomplex befindet sich auch eine Zoohandlung mit Tieren. Was bislang bekannt ist.











Ein Möbelgeschäft in einem Einkaufszentrum in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr in Brand geraten. Verletzte Personen gibt es keine, wie die Polizei mitteilte.