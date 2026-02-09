Brand in Bietigheim-Bissingen: Zwei parkende Autos gehen in Flammen auf
Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

In Bietigheim-Bissingen haben am Sonntagmorgen ein Mercedes und ein Citroen gebrannt. Wie es zu den Fahrzeugbränden kam, ist noch unklar.

Zwei Autos sind am Sonntag in Bietigheim-Bissingen in Brand geraten. Laut Polizei waren der Mercedes und der Citroen in der Kanalstraße abgestellt worden, wo sie gegen 6 Uhr aus noch unklarer Ursache in Flammen aufgingen. Durch die starke Hitze zersprangen zudem Fensterscheiben eines angrenzenden Wohnhauses, einige Rollläden verschmorten. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

 

Schaden wird auf 37.000 Euro geschätzt

Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Der Schaden dürfte sich auf insgesamt etwa 37 000 Euro belaufen. Die Polizei Bietigheim-Bissingen ist unter Telefon 0 71 42 / 40 50 sowie per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de erreichbar.

 