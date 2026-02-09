Brand in Bietigheim-Bissingen: Zwei parkende Autos gehen in Flammen auf

1 Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

In Bietigheim-Bissingen haben am Sonntagmorgen ein Mercedes und ein Citroen gebrannt. Wie es zu den Fahrzeugbränden kam, ist noch unklar.











Zwei Autos sind am Sonntag in Bietigheim-Bissingen in Brand geraten. Laut Polizei waren der Mercedes und der Citroen in der Kanalstraße abgestellt worden, wo sie gegen 6 Uhr aus noch unklarer Ursache in Flammen aufgingen. Durch die starke Hitze zersprangen zudem Fensterscheiben eines angrenzenden Wohnhauses, einige Rollläden verschmorten. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.