1 Mit acht Fahrzeugen und 40 Wehrkräften war die Feuerwehr im Einsatz. Foto: picture alliance / Britta Peders/Britta Pedersen

Unter einem Mehrfamilienhaus in Bietigheim-Bissingen hat ein Motorrad gebrannt. Durch das Feuer wurden weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.















Mit einem Großaufgebot hat die freiwillige Feuerwehr am Samstagnachmittag in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) einen Brand in einer Tiefgarage bekämpft. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 65 000 Euro. Das Feuer war gegen 16.20 Uhr in der Südstraße gemeldet worden, aus bisher unbekannter Ursache hatte dort unter einem Mehrfamilienhaus ein Motorrad in Flammen gestanden. Durch die Hitze wurden neben dem Motorrad mindestens ein Auto, ein Fahrrad sowie das Zufahrtstor der Tiefgarage beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.