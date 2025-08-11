Brand in Bietigheim-Bissingen: Herd nicht ausgeschaltet – Feuer greift auf Küche über
Trotz Eingreifens der Feuerwehr entstanden gut 80 000 Euro Schaden (Symbolbild). Foto: Niklas Treppner/dpa

Die Feuerwehr ist am Sonntag in eine Einrichtung für Betreutes Wohnen in Bietigheim-Bissingen gerufen worden. Bewohner hatten einen Rauchmelder gehört, zudem zog Rauch ins Treppenhaus.

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag mit einem Großaufgebot in die Adalbert-Stifter-Straße in Bietigheim-Bissingen ausgerückt, nachdem dort in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen ein Feuer ausgebrochen war. Bewohner hatten gegen 16.10 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, da in einer Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst hatte und Rauch ins Treppenhaus zog.

 

Wie die Polizei mitteilt, hatte wohl eine andere Bewohnerin ihre Wohnung verlassen und zuvor vergessen, den Herd auszuschalten. Verschiedene Gegenstände aus Kunststoff, die darauf standen, fingen daraufhin Feuer. Der Brand griff anschließend noch auf weiteres Mobiliar über. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Wohnung ist allerdings bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 80 000 Euro geschätzt.

 