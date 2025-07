Brand in Besigheim: „Dach stand unter Strom“ – PV-Anlage auf Aussegnungshalle brannte

Für einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Besigheim und Ottmarsheim hat am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ein Brand auf der Aussegnungshalle beim Besigheimer Friedhof gesorgt. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes im Friedhofweg hatte Feuer gefangen. „Mit Unterstützung der Drehleiter aus Bietigheim und dem Löschfahrzeug aus Ingersheim wurde der Brand auf ein Minimum eingedämmt“, fasst die Besigheimer Feuerwehr den Einsatz auf ihrer Internetseite zusammen.

Etwa 80 Einsatzkräfte, inklusive Feuerwehr und DRK, waren bis 22 Uhr mit dem Brand und den Nacharbeiten an der Aussegnungshalle beschäftigt, erklärt der Kommandant der Freiwillige Feuerwehr Besigheim, Christoph Benesch.

Der Einsatz war wohl nicht ganz ohne, weil die brennenden PV-Module teilweise weiter Strom produzierten und so „das Dach unter Strom stand“, wie Benesch erklärt. Gelöscht wurde trotzdem mit Wasser, weil Schaum in dem Fall keinen Unterschied gemacht hätte, was die Leitfähigkeit von Strom betrifft.

Die PV-Module waren im Dach verbaut. Foto: Emanuel Hege

Weil die sechs Module in das Dach eingelassen waren, sei die Feuerwehr nicht so gut herangekommen und musste auf einer Länge von zehn Metern das Dach öffnen um besser löschen zu können. „Insgesamt ist der Einsatz gut gelaufen und es kam niemand zu schaden“, sagt Benesch. Keine Personen „tot oder lebendig“ seien in dem Gebäude gewesen – in der Halle werden auch Verstorbene bis zur Bestattung untergebracht.

Zur Ursache des Brandes äußert sich der Kommandant nicht. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Am wahrscheinlichsten erscheint ein Kurzschluss der PV-Anlagen als Ursache.

Durch den Einsatz und das Löschwasser ist die Aussegnungshalle derzeit ohne Strom und deshalb nicht nutzbar. Der Wasserschaden hält sich laut Benesch aber in Grenzen, auch in dem Bereich über dem die PV-Module waren. „Dort sind Technik und WC-Anlagen untergebracht“, sagt der Kommandant.