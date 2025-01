Brand in Bad Cannstatt: Zwölf Hühner sterben bei Feuer

1 Ein Geräteunterstand steht in Vollbrand. Zwölf Hühner kommen dabei ums Leben. Foto: Branddirektion Stuttgart

In der Nacht zu Dienstag brennen in einem Gartengebiet in Bad Cannstatt ein Carport und ein Hühnerstall ab. Die Feuerwehr verhindert eine Ausdehnung des Brandes.











Link kopiert



Es ist 2 Uhr in der Nacht auf Dienstag, als in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Notruf eingeht. Aus dem Bereich Lerchenheide in Bad Cannstatt melden Anwohner ein Feuer. Als die Retter in dem Gartengebiet am Rand des Stadtbezirks eintreffen, steht ein etwa drei mal fünf Meter großer Carport, der als Geräteunterstand genutzt wird, komplett in Flammen. Angebaut an den Schuppen ist ein Hühnerstall.