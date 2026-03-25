Brand in Bad Cannstatt: Papiermüllcontainer steht in Vollbrand – Feuer beschädigt Hausfassade

1 Ein Papiermüllcontainer stand in Vollbrand (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

In Stuttgart-Bad Cannstatt steht am Dienstag ein Papiermüllcontainer in Flammen. Auch die Fassade eines angrenzenden Hauses wird bei dem Brand beschädigt.











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Ein Papiermüllcontainer an der Reichenhaller Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt ist am Dienstagabend aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Zeugen gegen 23.15 Uhr das Feuer. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der 1.100 Liter Container in Vollbrand und das Feuer hatte bereits die angrenzende Hausfassade beschädigt.